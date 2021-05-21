star.com.tr 21 Mayıs 2021 Cuma 13:23 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 13:41

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar TB2'nin fotoğrafını, 'Yakında iyi haberler geliyor. Bizi izlemeye devam edin' notuyla paylaştı.



Polonya ve Orta Avrupa'daki savunma ve güvenlik konularını ele alan Defence24 haber portalı, Blaszczak'ın paylaşımını, 'Paylaşım, kendini kanıtlamış başarılı Türk TB-2 Bayraktar SİHA'ları işaret ediyor.' yorumuyla sayfalarına taşıdı.

Defence24 kasım ayında, Polonya İHA Sistemleri Tedarik programı 'Gryf' kapsamında, bazı çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Bu konudaki belgeler Polonya Savunma Bakanlığı'na gönderilecekti. Daha sonra başta Bayraktar İHA'lar olmak üzere Polonya ile Türk savunma sanayii arasında görüşmelerle ilgili doğrulanmamış açıklamalar geldi.

Gryf kapsamında tedarik edilmesi planlanan İHA'ların, her türlü hava koşulunda istihbarat toplama kabiliyetine sahip olacağı açıklandı. Bu araçların güdümlü mühimmat da taşımaları bekleniyordu.

Alımlar, 'acil operasyonel gereklilik ve / veya temel ulusal güvenlik menfaati' gerekçesiyle yapılacak.

TÜRK SİHA'LARIN BAŞARISI NEDENİYLE, ALIMI ŞAŞIRTICI OLMAYACAK

Defence24'e göre, Türk Bayraktar TB2'lerin 2020 Karabağ savaşı ve daha önce Libya'da sergilediği başarı göz önüne alındığında, bu sistemlerin alımı şaşırtıcı olmayacaktır.

Sitenin haberinde, Bayraktar TB2'lerin, Hafter'in Trablus saldırısını durduran ana faktör olarak görüldüğü belirtilirken, Rusya'nın modern Pantsir sistemlerini de yendiği söyleniyor.

Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz'in Mart 2018'de Parlamento Ulusal Savunma Komitesi toplantısında açıkladığı bilgilere göre, tedarik programı kapsamında, en az 15 taktik orta menzilli İHA sisteminin satın alınması öngörülüyor.

BAKAN VARANK, 'YAKINDA AVRUPA SEMALARINDA GÖREBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, 'İnsansız Hava Araçlarında yakaladığımız başarılar sayesinde şua anda bir çok ülkeden bu araçlarımıza talepler var. İHA'larımızın, SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var. Yakın zamanda söylemiştim, Avrupa'nın semalarında İHA'larımızı, SİHA'larımızı görebileceğiz demiştim. Ben bu hedefimize de inşallah çok kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

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