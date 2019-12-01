Savunma ihracatında ‘seferberlik’ zamanı  

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen ‘Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’ Antalya’da başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve sektörün önde gelen şirket temsilcilerinin katıldığı konferansta, savunma sanayinin geleceği masaya yatırıldı.

AR-GE ÇOK ÖNEMLİ

Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerini, alanda gösterdikleri performansla diğer ülkelere çok rahat tanıtabildiklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin belirli ürünleri ya da alt sistemlerinin dünyada en iyi veya en iyiler arasında olduğunu çok net göstermemiz gerekiyor. Bu konuda teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına odaklanmamız ve sonuç almamız gerekiyor. 1-2 alanda en iyiler arasında olmak diğer alanlardaki algıyı da değiştirecektir. Bu bakımdan teknoloji, Ar-Ge yol haritamızda belirli konuların üzerinde durup, o konularda sektör olarak toptan bir seferberlikle en iyi olmanın yollarını bulmamız gerekiyor” dedi.

ENTELLEKTÜEL OLMALIYIZ

Yılın 10 ayında en fazla ihracat yapılan savunma ve havacılık ürün grubunun uçak ve helikopterler aksam ve parçaları olduğu bilgisini veren Demir, “Türkiye’de iyi performans gösteren, dünya pazarlarında önemli yer bulmasını beklediğimiz ürünlerimizin bu listeye bir an önce girmesi gerekiyor. Bu da etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerektiğini gösteriyor. Bir şirketin tek başına çabasının bunda yeterli olmayacağının altını çizmek istiyorum. Önümüzdeki 5 yıllık stratejide ülkeler bazında hangi ürünlerin öne çıkarılacağını enine boyuna tartışmak, parça yapımından bir adım öteye geçerek tasarım aşamasında projelere girip entelektüel kabiliyetleri de işin içine katmamız gerekiyor” diye konuştu.