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Savunma

Savunma kapasitesini artıracak! AD-1 füzesi test edildi

Hindistan, Balistik Füze Savunma Sistemi (BMD) önleyicisi 'AD-1' füzesini test etti. Konu hakkında açıklama yapan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, BMD, ülkenin savunma kapasitesini daha güçlü bir seviyeye taşıyacak.' dedi.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 20:28 - Güncelleme:
Savunma kapasitesini artıracak! AD-1 füzesi test edildi
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatının (DRDO) ülkenin doğusunda Odisha eyaletindeki Abdul Kalam Adası'nda başarılı bir test gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, uçuş test denemesinin farklı bölgelerde yer alan BMD'nin bütün unsurlarının yer almasıyla gerçekleştiği ve testin başarılı şekilde tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, testi gerçekleştiren DRDO'yu tebrik ederek, AD-1'i, "dünyada çok az ülkede bulunan ileri teknolojilere sahip benzersiz önleme türü" şeklinde nitelendirdi.

Singh, "BMD, ülkenin savunma kapasitesini daha güçlü bir seviyeye taşıyacak." ifadesini kullandı.

  • AD-1
  • Balistik Füze Savunma Sistemi önleyicisi AD-1
  • hindistan

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