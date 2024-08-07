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Savunma

Savunma Sanayii Başkanı: Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortak çalışmalarıyla yürütülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi, hava sistemlerinin entegre çalışmasını öngören yerli ve milli 'Çelik Kubbe Projesi'nin hayata geçirilmesini kararlaştırdı. Söz konusu projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesi'nin savunma sanayii firmalarının ortak çalışmalarıyla yürütüleceğini belirtti.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanı: Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortak çalışmalarıyla yürütülecek
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Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türk savunma sanayisinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

İNSANSIZ DENİZ VE KARA ARAÇLARI, FÜZELER VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ...

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına yönelik 56 projenin karara bağlandığına işaret eden Görgün, "Kamikaze insansız deniz ve hava araçları, uzun menzilli füze ile hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜKSELEN TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN YILDIZI OLACAĞIZ"

Görgün, alınan önemli kararlardan birinin de "sistemler sistemi" olarak geliştirilecek Çelik Kubbe olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir. Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek. Bizler Türk savunma sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, Yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı olacağız."

  • Çelik Kubbe
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