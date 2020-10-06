Savunma Sanayii Başkanı Demir: Seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz.'
06 Ekim 2020 Salı 12:32 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 12:32
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN’ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz."