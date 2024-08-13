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Savunma

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

AA13 Ağustos 2024 Salı 21:24 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Azerbaycan'da
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Görgün, temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mustafayev'in Görgün'e ülkesindeki savunma sanayisi alanındaki yenilikler, elde edilen sonuçlar ve gelecek planları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileriyle Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın savunma sanayisi alanındaki potansiyel işbirlikleri ve projelerin değerlendirildiği bildirildi.

Görgün, temasları kapsamında Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile de görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın sivil alandaki başarı ve kabiliyetlerine yönelik potansiyel işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığını da ziyaret eden Görgün, Bakan Yadımcısı Agil Gurbanov ile bir araya geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin artarak devam edeceğine olan inanç vurgulanarak, iki ülke arasındaki mevcut ve potansiyel projelere dair kapsamlı toplantılar gerçekleştirildi.

Görgün ve beraberindekiler Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret etti. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Namig İslamzade ile görüşen Görgün'e buradaki faaliyetlere ilişkin brifing verildi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Azerbaycan Devlet Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev'le de bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ordusunun ihtiyaçlarına yönelik Türk savunmasının yetenek ve kabiliyetleri paylaşıldı, potansiyel ortak çalışmalara dair müzakereler yapıldı.

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün
  • Savunma Sanayii Başkanı Görgün
  • Haluk Görgün

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