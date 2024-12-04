Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bulut Bilişim Sistemi Projesi' iş birliği imza töreni gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet komutanları, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve projenin ana yüklenicisi HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katıldı.

İmzalanan TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi ile Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu sunucular, depolama sistemleri ve ağ alt yapılarının karşılanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Projenin; Türkiye'nin ilerleyen yıllarda hava savunma sistemi kalkanı olarak kullanacağı 'Çelik Kubbe'nin en önemli altyapı bileşenlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK TESLİM EDİYOR OLACAĞIZ"

Törende konuşma yapan SSB Başkanı Haluk Görgün, bilgi güvenliğinin sağlanmasının en önemli konulardan birisi olduğunu dile getirerek, "Artık konvansiyonel sistemler, savaşlar yerine teknolojinin ilerlemesi ile dijital alt yapılara, veri manipülasyonlarına dayalı birçok tehditler ve savaşlar oluşmaya başladı. Bilgi teknolojileri geliştikçe, üretildikçe bilginin üretim hızı da doğal olarak dijitalleşmenin hızı da buna göre oluyor. Son dönemde bilgi üretiminin artmasıyla birlikte ve bu bilgilerin korunması stratejik bir konu haline geliyor. Bilginin korunması, anlamlandırılması, ihtiyaca göre değerlendirilmesi bu faaliyetlerin içinde. Bulut tabanlı yapıların geliştirilmesi yapay zeka konularını da gündeme getiriyor. Bizim bu projeyle esnek bir yapıya ulaşarak, erişilebilir özel bir bulut altyapı sistemini yerli ve milli olarak var olan insan kaynaklarımızla birlikte çözüyor ve teslim ediyor olacağız. Bu proje kapsamında, donanımsal ve yazılımsal olarak baktığımızda dünyada rekabetçi çözümler oluşturabilmemiz için bu proje bir fırsat olacak. Donanımsal olarak baktığımızda proje, sunucular, depolama sistemleri ve ağ altyapıları olarak faaliyette olacak" açıklamasında bulundu.

"ÇELİK KUBBE'NİN EN ÖNEMLİ ALTYAPILARINDAN BİR TANESİ DE BUGÜN İMZA ATTIĞIMIZ PROJE OLACAK"

TSK Bulut Projesi özelinde açıklamalarda bulunan Görgün konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhtiyaç duyulan alt yapı. Çelik Kubbeden bahsediyoruz, Çelik Kubbe'nin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün imza attığımız proje olacak. Uçtan uca düşünüldüğü için en son noktadaki kullanıcıya varana kadar da siber güvenlik hususu ana yüklenicimiz HAVELSAN tarafından koordine edilerek gerekli alt yapının sağlanması mümkün olacak."

İmzalar atıldı! TSK için çok önemli