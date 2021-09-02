AA 2 Eylül 2021 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 17:06

Prof. Dr. İsmail Demir, Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation için inşa edilen 10 bin metrekarelik girişim merkezinin açılış etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, bu kuluçka merkezinin biraz daha özel olduğunu belirterek, Teknopark İstanbul bünyesinde, Teknopark İstanbul, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası'nın ortaklığıyla yürüyen bir teknopark olduğunu, gayet iyi ve hızlı geliştiğini söyledi.

Savunma sanayinin teknolojinin çok yoğun olarak kullanıldığı bir alan olduğuna dikkati çeken Demir, "Teknopark İstanbul da teknoloji odaklı gitmek durumunda. Derin bir dalganın getirilmesi gerekiyor ki sanayi kalkınmamız, teknolojimiz sürdürülebilir olsun. O açıdan burası herhangi bir kuluçka merkezinin çok daha ötesinde. Bu kuluçka merkezinin önemli destekçileri olacak. Savunma sanayi sektöründeki büyük firmalarımız başta olmak üzere bir dizi destekçi, kuluçkadan üretilecek fikirleri, ürünleri sahiplenmek, onlara mentorluk yapmak ve buradan çeşitli şirketler oluşturmakla ilgili derdi olacak. Gözleri, kulakları burada olacak." diye konuştu.

Demir, şunları kaydetti:

"Buradan oluşacak fikirler, ayrıca özellikle savunma sanayi ve benzeri teknolojinin yoğun kullanıldığı alanlardaki ihtiyaçların çok daha net olarak duyulmasıyla beraber bir yönlendirme de yapılmış olacak. Bu yönlendirmeyle beraber oluşacak fikirler, kuluçkadaki girişimciler, neye ihtiyaç olduğunu anlayıp ona göre bir yönlendirme ve girişim ruhunu canlandırma olacak. Bu yürüyüş Türkiye için büyük bir enerji ve hayırlı neticeler getirecek bir girişim olacak.

Ne kadar sayıyı artırırsanız ve artan sayıdaki girişimcilerin birbirlerine ne kadar ilişkisini, temasını artırırsanız netice almanız o kadar kolay ve büyük olacak. O açıdan Türkiye'nin geleceğine, teknolojik bilim imalat alanındaki kalkınmasını sağlayacak o derin dalga, o zincirleme reaksiyon buradan oluşacak. Kritik kütle önemli, o da buralarda oluşacak. Ne kadar çok sayıda girişimcimizi, gencimizi, düşünce sahibini bu atmosfere çekebilirsek, onların birbirleriyle girişimleri, fikir alışverişleri, fikirlerini hayata geçirmekle ilgili yapacakları teşebbüslerle beraber bu reaksiyon hızlanacak ve bunun neticelerini bütün Türkiye görmüş olacağız."

- "BAŞVURMAKTAN, KAPI ÇALMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Fikrin hayata geçmesi gerektiğini, hayata geçmesi için de bir atmosfer, iklim gerektiğini belirten Demir, "Bir tohumun toprağa dikilmesi gibi. Toprak burada, toprağın sulanması, gübrelenmesiyle ilgili şartlar da burada oluşturulmuş durumda. Lütfen bu fikir tohumlarını burada ekmek için gelin." ifadelerini kullandı.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önünüz, yolunuz kapalı diye düşünmeyin. Başvurmaktan, kapı çalmaktan çekinmeyin. Ola ki gözden kaçırılmışsınızdır. Ola ki bir kapıdan dönmüşsünüz ama ikinci kapıyı zorlamayı unutmayın. Mutlaka kapılar açılacaktır. Bizim de görevimiz, kapıları açık tutmak, iklimi, atmosferi, toprağı hazır tutmak. Biz bu konudaki sorumluluğumuzun farkındayız. Bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Geri bildirim olarak da biz elimizden geleni yapmak niyetinde ve çabasında iken eksiklerimiz varsa bunların bildirilmesi, bize yol gösterilmesi, onların bakış açısından bakamadığımız, onların sorunlarına eğilemediğimiz durumlar olabilir. Orada da lütfen bizimle temasa geçsinler, geri bildirimde bulunsunlar. Hiçbir makamla temasa geçmekten çekinmesinler. Biz bütün kapıları açık tutmaya çalışıyoruz. Kapalı kapılar varsa da bize bildirsinler."

- "BÜTÜN GİRİŞİMCİLERİ TEKNOPARK İSTANBUL'A BEKLİYORUZ"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da, "Fikirden, ürünleşmiş girişimlerden, hatta satış yapmış dünyaya açılmayı bekleyen ve bunun için çalışan tüm girişimcilere kapımız açık. Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda mentorlarla birlikte çalışıyoruz. Kendi ekibimizle girişimcilerimizin nasıl bir takvim ve yol haritasıyla ilerleyecekleri noktasında sürekli onları Performans Takip Toplantıları ile takip ediyoruz. Onlara çok çeşitli pazarlama, muhasebe, finans ve psikolojik destekler gibi farklı alanlarda destekler sağlıyoruz. Bunların birçoğunu ücretsiz ya da çok sembolik rakamlarla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bu imkanların dünyada çok az girişimciye nasip olduğunu belirten Topçu, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a hamdolsun Türkiye'de bu imkanları girişimcilere sağlayabildik. Önümüzdeki günlerde çok nitelikli altyapılar, temiz odalarımız, laboratuvarlarımız da bu kuluçka merkezinin üst katında hizmete girecek. Biz şimdiden sadece Türkiye'den İstanbul'dan değil yurt dışından da girişimcilerden başvuru almaya başladık. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bugüne kadarki başarılarımız, çıktılarımız var. Bunları dönem dönem sosyal medyada paylaşıyoruz. Bundan sonra yapacağımız uluslararası programlarla ve hızlandırma programlarıyla çok daha fazla girişimciye yer açmak, onları, Türkiye'deki başarılarını dünya ölçeğine büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Kuluçka merkezimizde şu ana kadar 250 mezunumuz oldu. 85 mezunumuz teknoparkımızda bir Ar-Ge firması haline geldiler. Buraya bir fikirle, belki bir kişi geldiler ama bugün onlarca kişiyi istihdam ediyorlar. Şu anda milyon dolar cirolara ulaşmış durumdalar. Bunların kimisi yazılım, kimisi savunma sanayine bir proje, kimisi Milli Uzay Programı kapsamında çalışan bir firmamız, kimisi MİLGEM Korvet Projesi'nin bir parçasını yapan bir şirketimiz, vakıf şirketlerimiz, uluslararası şirketler burada. Girişimcilerimiz bu şirketlerle çalışma fırsatı buluyorlar."

Topçu, fatura kesmiş girişimcileri dünyaya açmanın yeni hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Bu kuluçka merkezini de hem yurt içinde büyütmek ve yaymak hem de yurt dışı temsilcilik ve programlarımızla bu etkiyi duyurmak istiyoruz. Bizim kapımız sonuna kadar açık. Bütün girişimcileri Teknopark İstanbul'a bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.