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Savunma

Savunma Sanayii Başkanı müjdeyi verdi! 'Üretimi Başladı'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, motor nedeniyle aksaklıklar yaşanan Altay ana muharebe tankında yeni bir gelişmeyi duyurdu.

22 Haziran 2020 Pazartesi 18:17 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 18:17
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M5 Dergisi’nin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Demir, Altay’ın üretimine başlandığı haberini verdi. Demir, “Böyle bir şeye neden dün başlanmadı diye sorulabilir. Bir üretim tesisi kurmaya başlayacaksınız ve bunun devamında beş adet ürettim, üç yıl bekledim olmasın diye bir süreç koyuluyor.” açıklamasında bulundu.

Yurtdışından hazır olarak tedarik edilmesi planlanan güç paketleri ile üretime başlanacağı mayıs ayında gündeme gelmişti. c4Defence'in haberine göre, prototip çalışmasında kullanılacak olan motorlar hakkında Prof. Dr. Demir, söz konusu platformla ilgili yaşanan motor sıkıntısı için alternatif bir çözüme gidileceğinin altını çizmişti.

Altı adet Altay tankının üretildiğiyle ilgili duyumlara karşı Demir, “yedek motor sayısı nedeniyle tam olarak altı adet denilemeyeceğini” ifade etti. 

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