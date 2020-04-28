Savunma Sanayii Başkanı'ndan S-400 açıklaması

28 Nisan 2020 Salı 13:43 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 13:43

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TRT Haber’de canlı yayına konuk oldu.

S-400 Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS)’nin aktivasyonuyla ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Demir, “Sistemde bizim sorumluluk alanımız; sistemin tedariki, temini ve kullanıcısına teslim edilmesine kadar olan kısımdır. Ondan sonrası yani aktif hale getirilmesi için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgilidir.

Tabi içinden geçtiğimiz süreç malum. Seyahat, toplantı gibi birçok konuda belirli kısıtlar mevcut. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde bu süreç belirli şekilde yavaşlamış olabilir ancak bu konuda tabi ki açıklama yapma yetkisi bizde değil, sanırım ilgili makamlar gerekli olduğu zaman bu konudaki açıklamaları yapacaklardır. Ancak tabi olarak içinden geçtiğimiz süreç herkesin malumu, çalışmaların da son sürat devam ettiğini söyleyebilirim.” açıklamalarında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu, Eylül 2017 tarihinde, iki filo (4 batarya) S-400 Hava Savunma Füzesi Sistemi (HSFS) tedariki ile ilgili olarak 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı. Bu kapsamda ilk S-400 filosuna ait komponentler, 2019 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiş ve buna müteakiben de kurulum ile test faaliyetleri başlatılmıştı.