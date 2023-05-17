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Savunma

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 500 milyonluk sözleşme! İmzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Sabit Erken İhbar Radar Sistemi Projesi'ne ilişkin yeni bir sözleşme imzalandı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 500 milyonluk sözleşme! İmzalar atıldı
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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 'ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Sabit Erken İhbar Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 500 milyon 801 bin 109 TL ve 27 milyon 29 bin 473 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026-2027 yılları arasında gerçekleşecektir' ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın envanterinde bulunan "AB-412 EP SG" helikopterinin modernizasyonu için 51 milyon 764 bin 332,48 dolarlık sözleşme imzalanmıştı.

  • ASELSAN
  • Savunma Sanayii Başkanlığı
  • sözleşme

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