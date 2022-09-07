Savunma sanayii fuarına Türk firmalar damgasını vurdu

Polonya'nın Kielce şehrinde bu yıl 30.'su düzenlenen, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (MSPO) ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonu ile Türkiye'de savunma sanayii alanında faaliyet gösteren 26 firmanın katıldığı fuarda, ABD ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden onlarca firma da savunma alanındaki ekipmanlarını sergiliyor. Ev sahibi Polonya'yı ise, ülkede silah endüstrisinin başı çeken firmalardan Polska Grupa Zbrojeniowa (Polonya Silahlanma Şirketi) temsil ediyor. Türk firmalarının yetkilileri ziyaretçilere Türk Savunma Sanayii ürünleri ve ürünlerin ileri teknoloji ile donatılmış özellikleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'den Polonya'ya fuar için gelen yetkililer de çeşitli ülkelerin temsilcileri ile bir araya gelerek heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜRK FİRMALARI GÖZ DOLDURUYOR

Kielce şehrinde yapılan fuara ülkemizden Türk Savunma Sanayii Başkanlığı himayesi altında Aselsan, Havelsan, MKE, Roketsan, Baykar firmalarının aralarında bulunduğu 26 firma katılıyor. Türk savunma sanayii ekipmanları, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken özellikle ateşli silahların sergilendiği Makine Kimya Endüstrisi standı, Sarsılmaz ve Canik firmaları ziyaretçilerin akınına uğradı.

BAYRAKTAR İLGİ ODAĞI OLDU

Türk stantlarının bulunduğu bölümde en çok ilgi çeken ise dünyanın yakından takip ettiği Bayraktar TB-2 silahlı hava aracı oldu. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri ve aracın yakından uzun uzun incelemesini yapan ziyaretçiler Baykar standının önünde büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye'nin zırhlı araç ihracatında önemli bir rol üstlenen Nurol Makina Sanayii ve Katmerciler firmaları de Kielce'deki fuarda ürünlerini sergileyen Türk firmalar arasında yerini aldı. 30. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 9 Eylül tarihine dek ziyaretçilere açık kalacak.