Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir

11 Ağustos 2020 Salı 17:48 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:53

Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

"Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek."



"Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı"

Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı

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