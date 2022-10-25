Milli savunma sanayi için heyecanlandıran sözler: En önemli farkı hızı olacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TRT Haber özel yayınında soruları cevapladı.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları:

Biz süreci yakından takip ettiğimiz için bir dizi projeyi beraber görmek bizi de heyecanlandırıyor. Çok sayıda projemiz var. Projelerimizin hepsi önemli. Çünkü bir eksiklik olursa bu size bir zafiyet oluşturabilir.

Her hangi bir ürün çıktığında daha proje çıkmadan ondan sonrası ne olur diye düşünmemiz ve ARGE kuruluşlarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Gözümüz ufukta. Yeni projelerin çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Yoksa geri kalırız.

Füzelerimizle ilgili devam eden çalışmalarımız var. Özellikle uzay ve uydu fırlatma çalışmalarında açıklama yapmadan gitmek bizim için daha emniyetli. Bu çalışmaların devamı olacak.

2023'ü hangardan çıkış yılı olarak adlandırdık. Uçağımızı ete kemiğe bürünmüş, sistemleriyle beraber hangardan çıkartmış olacağız. Uçuş ondan 1-2 sene sonra olacak.

'EN ÖNEMLİ FARKI HIZI OLACAK'

2023 hedefi Kızıl Elma için de söz konusu. Kızıl Elma'nın modelleri olacak. Uçan platformu yapmanız bir adım olduğu kadar uçan bir platforma koyacağınız unsurlar da önemli.

Kızıl Elma'nın da uçan bir platform değil uçtuğu zaman ne tür ekipmanlarımızı hangi kabiliyette kullanacağını da görmüş olacağız. İnsansız savaş uçağının İHA ve SİHA'lardan en önemli farkı hızı olacak.

İnsansız sisteler kolay feda edilebilir. En önemli şey insan hayatı. İnsansız araçlarla insan hayatını tehlikeye atmamış oluyorsunuz.

İnsansız sistemlere çok çeşitli ortamlarda bir geçiş var. Bir kere insan hayatını tehlikeye atmıyorsunuz. Daha ucuz ve çok sayıda üretiminiz mümkün. Onu uçuran insanın onu rahat uçurabilmesi için gerekli olan birçok sistem var onlardan vazgeçiyorsunuz.

Hasmınıza önemli zarar vermesi, onların kafasını karıştırması ve onların göze alamayacağı riskleri göze alarak muharebe yapmanız çok daha etkili olacak.

Araç ne olursa olsun her türü aracın sahada akıllı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Akıllı olduğu kadar bir birlerini gören anlayan komuta merkezine bilgi ileten sistemler olduğunu görüyoruz.

Çip konusu bundan 3 sene önce baktığınızda üretimi bir ülkeden geliyordu. Önemli olanın çip tasarımı olması bekleniyor.

Türkiye'de çip tasarımı yapılıyor. Özellikle savunma ve güvenlik sektörü söz konusu olduğunda çipi dışarıya yaptırıyor olmak bir risk konusu olabilir.

Bu konuda uzman yada belirli mesafe almış ülkelerle yakınlaşma olması gibi bir politika belirledik. Çip üretimi çok büyük yatırımlar istiyor.

Bu yatırımları başlatıyor olacağız. Çip konusunda bu kadar farkındalık oluşmuşken herkes kolları sıvadı. Üretime girişti. Türkiye'nin çip konusunda kendi göbeğini keser konumda olması bizim için önemli bunun için çalışmalar yapmaktayız.