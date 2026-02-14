Savunma sanayiinde tarihi fotoğraf! 3 KAAN yan yana

Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen gelişim sürecinde testlerde kullanılacak yeni prototipleri ortaya çıktı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN Projesinde tarihi ana şahitlik ettiklerini belirtti. Görgün, Tam Boy Statik testlerde kullanılacak uçağı, ilk uçuşlarını yapan prototipi ve sonraki uçuşu yapacak ikinci prototipin tek karede olmasının önemine dikkat çekti.

EMEĞİN GÖSTERGESİ

Milli Muharip Uçak KAAN'ın hangarını ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi alan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görgün, "Tam Boy Statik testlerde kullanılacak uçağımızın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipimizin, bundan sonraki uçuşunu yapacak olan ikinci prototipimizle birlikte aynı karede yer alacak olmaları, hem önemli bir teknik aşamayı ifade etmekte hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

YENİ NESİL VE ÖZGÜN

KAAN'ın Türkiye'nin mühendislik gücü ve bağımsız savunma iradesinin simgesi olduğunu ifade eden Görgün, hedeflerinin, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde görev yapacak yeni nesil muharip bir uçağı özgün olarak geliştirmek ve Türkiye'nin kabiliyetlerini daha da ileri taşımak olduğunu vurguladı.

SAVUNMADA TÜRKİYE'Yİ ÜST LİGE TAŞIYACAK

KAAN'ın hızından görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden çoklu görev kabiliyetlerine kadar seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacağını ifade eden Görgün şunları söyledi; "Düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, sensör füzyonu gibi kabiliyetlerle hem hava-hava hem hava-yer görevlerinde üstün performans elde edilecektir. KAAN, her geçen gün kabiliyetlerine ve ülkemiz savunma sanayi altyapısına yenilerini ekleyerek ülkemizi dünyada sayılı ülkeler ligine taşımakta katalizör görevi görmektedir."

