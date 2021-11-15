Savunma sanayisi firmaları Konya'da buluşacak

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:55 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:14

Konya Sanayi Odasının Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle düzenleyeceği organizasyonda, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE ve STM gibi 90'a yakın firma, sektörün paydaşları ve sanayicilerle buluşacak.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de katılacağı organizasyona, sektörün paydaşlarını ve tüm sanayicileri davet etti.

- "KONYA'NIN HEDEFİ SEKTÖRDE DAHA GÜÇLÜ BİR ANA YÜKLENİCİ OLMAK"

Konya'yı savunma sanayinde daha güçlü bir ana yüklenici haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Kütükcü, "Konya Sanayi Odası olarak, uzun yıllardır savunma sanayisi ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada, bu çalışmaların tamamının meyvesini şehir olarak, ülke olarak toplamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Kente savunma ve havacılık sanayisinde bir ana sanayi yatırımı kazandırmanın en öncelikli hayallerinden birisi olduğuna ve bunu gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"Hayalimizi, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası yatırımı ile şehir olarak birlikte başardık. Hemen ardından ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ve bölgenin ikinci yatırımı olacak Türkiye Silah Test Merkezi ile TÜBİTAK'ın bölgeye yapacağı yatırımlar şehrimizin sektöre dair heyecanını sürekli besliyor. Şimdi sektöre dair yeni hedeflerimiz var. Şu anda öncelikli hedefimiz, ana sanayi firmalarımızla daha fazla iş birliği yapan Konyalı sanayicilerimizin sayısını artırarak, Konya'yı sektörde daha güçlü bir ana yüklenici haline getirmek. Savunma sanayisi alanında Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 6'ncısını düzenleyeceğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları da hedeflerimizi gerçekleştirmemize büyük katkı sunacak."

- "İHRACAT 10 YILDA 18 KATTAN FAZLA ARTTI"

Kütükcü, Konya'nın savunma sanayisi alanındaki başarısının her geçen yıl arttığını ve Türkiye'nin sektördeki en fazla ihracat gerçekleştiren 4. şehri olduğunu anımsattı.

Kütükcü, şöyle devam etti:

"Konya'nın savunma ve havacılık sanayisi alanındaki ihracatı 2011 yılında 12 milyon 517 bin dolardı. Aradan geçen 10 yılda, Konyalı sanayicilerimiz sektördeki ihracatımızı 18 kattan fazla artırdı ve bu yılın ocak-ekim döneminde 232 milyon 151 bin dolar ihracat gerçekleştirdiler. Sektörde İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından 4. en büyük ihracatçı il konumuna yükseldik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile bu alandaki etkinliğimizi daha fazla artıracağız."

Organizasyon kapsamında ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonu da yaptıklarını ifade eden Kütükcü, firmaların tüm bilgilere "https://www.savunmasanayifuari.com/" adresinden ulaşabileceklerini kaydetti.