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Savunma

Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSK Güçlendirme Vakfı), Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik bu yıl 250 milyon liralık kaynak aktarımı yapacak.

AA08 Mart 2020 Pazar 13:02 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 13:02

Türk savunma sanayisinin kurulması ve geliştirilmesinde öncü rol oynayan vakıf, halkın bağışları ve bu bağışlar üzerine inşa edilen yatırımlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkı veriyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, vakıf, oluşturduğu kaynakla bu yıl Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 250 milyon lira aktarımda bulunacak.

Geçen yıl yapılan 150 milyon liralık kaynak aktarımıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında Savunma Sanayii Destekleme Fonu üzerinden 2 yılda toplam 400 milyon liralık kaynak transferi sağlanmış olacak.

Kuvvet komutanlıklarının projelerine tahsis edilen kaynak miktarı 1987-2020 döneminde yaklaşık 1 milyar 370 milyon liraya ulaşacak.

- Yeni teknolojilere yapılan yatırımlara destek

Bağlı kuruluşlarının son yıllarda yükselen büyüme hızları ve artan bağış miktarlarıyla her geçen gün gelirlerini çoğaltan TSK Güçlendirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon projelerine aktardığı kaynaklara ilaveten vakıf bağlı ortaklıklarının projelerine de destek veriyor.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN gibi ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi şirketlerin oluşmasını sağlayan vakıf, askeri ve sivil enerji sistemleri alanında faaliyet gösteren İŞBİR ve ASPİLSAN'ın Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırmak üzere gerçekleştirdiği yatırımlara destek oluyor.

TSK Güçlendirme Vakfı, ASPİLSAN'ın Türkiye'de üretilmeyen lityum pillerinde dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak, İŞBİR'in Türkiye'nin ilk seri alternatör üreticisi haline gelmesini sağlayacak yatırımlara 365 milyon liralık finansman sağlıyor.

Vakıf, halkın bağışları, ulusal savunma endüstrisinin bel kemiğini oluşturan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN ile diğer iştiraklerinden elde ettiği gelirleri yine savunma sanayisinin gelişimi için harcamaya devam edecek.

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