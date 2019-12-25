DHA 25.12.2019 11:11 - Güncelleme: 25.12.2019 11:28

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın verilerine göre 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu 2018 yılı itibariyle 8,761 milyar dolara, savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 2,188 milyar dolara, Ar-Ge harcamaları 49 milyon dolardan 1,448 milyar dolara yükseldi. Savunma Sanayii Başkanlığı'nca yürütülen savunma proje sayısı 66´dan 667´ye, bu projelerin sözleşme bedeli ise 5,5 milyar dolardan 60 milyar dolara ulaştı."Dünyadaki En Büyük 100 Savunma Sanayii Şirketi" arasında 2018 yılı itibarıyla 5 Türk şirketi de listeye girdi. Aselsan 52´nci, TUSAŞ 69´uncu, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve BMC 85´inci, Roketsan ise 89´uncu sırada yer aldı.

ABD'DEN AVRUPA'YA KADAR DÜNYA'YA İHRACAT YAPILIYOR

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2002-2018 yılları arasında 18.3 milyar dolar ihracata ve 64,9 milyar dolar ciroya imza attı. Bu yılın ocak-kasım ayında ise sektörün ihracatı 2 milyar 496 milyar dolara yükseldi. İhracatta Türk Savunma ve Havacılık Sanayii'nin ürettiği İnsansız Hava Araçları (İHA), kara ve hava araçları önemli yer teşkil ediyor. ABD, AB ve ve Körfez ülkeleri de dahil birçok ülkeye Türk şirketleri ihracat yapıyor. Türkiye´nin ilk yerli ve milli SİHA´sı olan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları da (SİHA) Ukrayna'ya ve Katar'a ihraç edildi. Katar Silahlı Kuvvetleri, 6 Bayraktar TB2 SİHA'sı satın almıştı.Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçları da birçok ülke tarafından tercih edildi. Sektörde 2011 yılında ihracatcı 60 firma varken bu yıl sayı 700 şirkete ulaştı.

2023 YILI CİRO HEDEFİ 26,9 MİLYAR DOLAR

İhracat rakamları da her geçen yıl artarken sektör bu yıl sonunu ihracatta rekorla kapatacak. Sektörün 2023 yılı hedefleri ise geçtiğimiz yıl 6,7 milyar dolar olan ciroda 26,9 milyar dolar, 2 milyar dolar olan ihracatta 10,2 milyar dolar, 44,7 bin olan istihdam sayısı 79,3 bin, yerlilik oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi.

EN ÇOK ABD'YE İHRACAT YAPILDI

Bu yılın ilk 11 ayında ise sektörün ihracatı 2 milyar 496 milyar dolara yükseldi.Özellikle Uzakdoğu ve Afrika'yı da hedeflerine alan firmaların savunma ve havacılık sanayinde 11 ayda en çok ihracat yaptıkları ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.ABD'ye 11 ayda 748 milyon 701 bin dolar ihracat yapıldı.

BU YILIN 11 AYINDA HANGİ BÖLGEYE NE KADAR İHRACAT YAPILDI

Afrika ülkeleri:73 milyon 750 bin dolar:yüzde 46,7 artış

Avrupa Birliği ülkeleri: 523 milyon 419 bin dolar:yüzde 0,71 artış

Bağımsız Devletler Topluluğu:195 milyon 945 bin dolar:yüzde 174,2 artış

Diğer Amerika ülkeleri: 7 milyon 902 bin dolar:yüzde 21,05 azaldı

Diğer Asya ülkeleri:87 milyon 393 bin dolar:yüzde 15,08 azaldı

Diğer Avrupa ülkeleri: 71 milyon 306 bin dolar:yüzde 268,60 artış

Kuzey Amerika Serbest Ticaret: 771 milyon 628 bin dolar:yüzde 16,69 artış

Ortadoğu ülkeleri:650 milyon 731 bin dolar:yüzde 172,10 artış

Uzakdoğu ülkeleri:46 milyon 226 bin dolar: yüzde2,86 azaldı

Savunma ve Havacılık Sanayii´nde 1 Ocak -30 Kasım 2019 tarihlerinde en çok ihracat yapılan 3 ülke şöyle:

1-ABD: 748 milyon 701 bin dolar- yüzde 16.27 artış

2-Almanya:242 milyon 214 bin dolar-yüzde 14,42 artış

3- Umman:262 milyon 249 bin dolar-yüzde 74,23 artış