  • Savunmada güç birliğine gidilecek! Türkiye kardeş ülke ile anlaştı: Kapsamlı bir dönüşüm perspektifi oluşturulacak
Savunmada güç birliğine gidilecek! Türkiye kardeş ülke ile anlaştı: Kapsamlı bir dönüşüm perspektifi oluşturulacak

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş ile Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakan Yardımcısı Hidayet Azimov, savunma sanayiinde stratejik yetkinlik gelişimi ve ekosistem dönüşümünü hedefleyen iş birliği sözleşmesini imzaladı.

9 Nisan 2026 Perşembe 19:31
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş ile Azerbaycan Savunma Sanayii Bakan Yardımcısı Azimov arasında savunma sanayiinde stratejik yetkinlik gelişimi ve ekosistem dönüşümünü hedefleyen iş birliği sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Görgün, iş birliği sözleşmesine ilişkin, "Savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz bütüncül ekosistem yaklaşımı; artık yalnızca platform ve ürün geliştirme kabiliyetiyle değil, kurumsal yapısı, yönetişim modeli ve sürdürülebilir sanayileşme anlayışıyla da uluslararası ölçekte referans alınan bir seviyeye ulaşmıştır. Dost ve kardeş ülkeler, yalnızca teknolojiye değil; bu teknolojiyi mümkün kılan sistem mimarisine de talip olmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda; Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında, savunma sanayiinde stratejik yetkinlik gelişimi ve ekosistem dönüşümünü hedefleyen iş birliği sözleşmesini imzaladık. Söz konusu iş birliği kapsamında; Savunma sanayii yönetişim modeli, Tedarik ve sözleşme yönetimi yapıları, Ar-Ge, Ür-Ge ve teknoloji kazanım süreçleri, Sanayileşme ve ihracat mimarisi, İnsan kaynağı gelişimi ve bilgi transferi alanlarında kapsamlı bir dönüşüm perspektifi oluşturulacaktır. Bu adım; iki kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleşmesinin yanı sıra, Türkiye'nin savunma sanayii modelinin küresel ölçekte taşıdığı değerin somut bir yansımasıdır" dedi.

