22 Ekim 2025 Çarşamba
  • Savunmada gücümüze güç katacak adım! Türkiye ve Katar arasında imzalar atıldı
Savunma

Savunmada gücümüze güç katacak adım! Türkiye ve Katar arasında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında Katar'ı ziyaret ederken, temasları kapsamında Doha'da dikkat çeken anlaşmalar imzalandı. Bu kapsamda Türkiye ile Katar arasında savunma sanayisinde yeni işbirliklerine kapı aralayan mutabakat metinleri imzalandı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 18:11
Savunmada gücümüze güç katacak adım! Türkiye ve Katar arasında imzalar atıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti kapsamında savunma sanayisine yönelik imzalanan mutabakat metinlerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımlarda bulundu.

"UZUN VADELİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI KAPSAMAKTADIR"

İlk mutabakata dair paylaşımında Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Katar Savunma Bakanlığına bağlı Barzan Holding ile çeşitli alanlarda iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladık. Barzan CEO'su Sayın Muhammed Bin Bader Al Sadah'ın katılımıyla imzalanan anlaşma, araştırma-geliştirme, ortak üretim, teknoloji transferi ve sistem entegrasyonu gibi birçok başlıkta uzun vadeli stratejik işbirliği fırsatlarını kapsamaktadır." ifadelerini kullandı.

"KRİTİK ALANLARDA STRATEJİK EŞGÜDÜMÜ HEDEFLEMEKTEDİR"

Görgün, ikinci mutabakata dair paylaşımında ise "Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ile savunma sanayi alanında iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyen bir mutabakat zaptı imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda gerçekleşen bu imza, iki ülke arasında teknoloji, sistem entegrasyonu, üretim ve kapasite geliştirme gibi kritik alanlarda stratejik eşgüdümü hedeflemektedir." değerlendirmelerine yer verdi.

İki ülke kuruluşları arasında imzalanan mutabakatlar, Türk savunma sanayisindeki mühendislik gücüyle şekillenen yüksek teknolojili çözümlerin, dost ve müttefik ülkelerle daha entegre biçimde buluşmasına zemin hazırlayacak, bölgesel iş birliği derinliğini ve uluslararası güvenlik mimarilerine katkıyı daha da pekiştirecek.

