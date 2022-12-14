Selçuk Bayraktar 20 yıllık hayalini gerçekleştirdi! Türkiye tarihinde yeni dönem: Rekor kırıldı

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

BAYRAKTAR KIZILELMA GÖKYÜZÜNDE

Tekirdağ, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte 14.59'da havalanan Bayraktar KIZILELMA, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar KIZILELMA'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

BİR YILDA UÇTU

Baykar'ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada 1 aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık 1 yıl gibi rekor bir sürede ilk uçuş gerçekleştirildi.

"20 YILLIK HAYALİMİZ"

Başarılı ilk uçuşun ardından Baykar ekibine hitap eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar şöyle konuştu: "Mücadeleye 20 sene önce başladığımız günden itibaren hayalimiz buydu. 2004'te Bayraktar MİNİ İHA ile çıktığımız yol Bayraktar KIZILELMA'ya kadar geldi. 2019'da aynı tarihlerde Bayraktar AKINCI'yı ilk kez uçurduk. AKINCI'dan 3 yıl sonra bugün Bayraktar KIZILELMA, havacılıkta akamete uğratılan serüvenimizi tamamlamak ve 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. KIZILELMA, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor."

"KIZILELMA TEKNOLOJİDE YENİDEN DOĞUŞUMUZUN SİMGESİ"

Selçuk Bayraktar, "KIZILELMA, yaklaştıkça uzaklaşan bir hedeftir; biz de hiç durmadan daha ötedeki hedefler için çalışacağız. KIZILELMA, medeniyetimizin teknolojide yeniden doğuşunun simgesidir. Burada kazandığımız özgüven ile sivil teknolojilerde de ülkemiz büyük başarılara imza atacaktır. Takoz olma çabaları olsa dahi asla yolumuzdan dönmeyeceğiz ve semalarımızda tam bağımsız olana kadar durmadan çalışacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Başta rahmetli babamız Özdemir Bayraktar'ı ve bu yolda kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Babam da bugünü görseydi eminim çok bahtiyar olacaktı. Annem Canan Bayraktar'ı da burada hayırla anmak istiyorum. Ayrıca, bizi her zaman destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu yolda yanımızda olan Milli Savunma Bakanlığımıza, TSK'ya, SSB'ye ve birlikte çalıştığımız tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bizden dualarını eksik etmeyen milletimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Bayraktar KIZILELMA, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

HARP SAHASINDA DENGELER DEĞİŞECEK

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

2022'DE 1 MİLYAR DOLAR İLE İHRACAT REKORU

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin %98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar için 26 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.