18.01.2020 09:35 - Güncelleme: 18.01.2020 09:35

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler gününde Türkiye'nin yeni gururu Akıncı TİHA'nın karnesini verdi.

"ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN"



Bayraktar mesajında, 'Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.' ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AKINCI'NIN KARNESİ



Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.