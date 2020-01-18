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Savunma

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın karnesini verdi: 3 pekiyi, 1 zayıf

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü mesajı yayınladı. Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni yıldızı Akıncı TİHA'yı da unutmadı.

18.01.2020  09:35 - Güncelleme: 18.01.2020  09:35

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler gününde Türkiye'nin yeni gururu Akıncı TİHA'nın karnesini verdi.

"ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN"

Bayraktar mesajında, 'Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.' ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AKINCI'NIN KARNESİ

Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.

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