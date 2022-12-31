Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Yeri ayrı olacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Bayraktar, paylaşımında dünya basınında oldukça yankı uyandıran Bayraktar KIZILELMA hakkında bilgi verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR BU SÖZLERLE DUYURDU

Selçuk Bayraktar, ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan Bayraktar KIZILELMA hakkındaki paylaşımında, "Bu sene 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Havacılık tarihimizde 2022'nin yeri ayrı olacak... Yeni yılda, yeni #KIZILELMA'lara varabilmek dileğiyle, herkese #MutluYıllar diliyorum." ifadelerin kullandı.

Paylaşımında ayrıca bir videoya yer veren Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin ilk ve biçok savunma teknolojisinin görüntülerine yer verdi.