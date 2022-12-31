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Savunma

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Yeri ayrı olacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 2022 yılında 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Selçuk Bayraktar, 'Bu sene 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Havacılık tarihimizde 2022'nin yeri ayrı olacak... Yeni yılda, yeni KIZILELMA'lara varabilmek dileğiyle, herkese mutlu yıllar diliyorum.' dedi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:51 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Yeri ayrı olacak
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Bayraktar, paylaşımında dünya basınında oldukça yankı uyandıran Bayraktar KIZILELMA hakkında bilgi verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR BU SÖZLERLE DUYURDU

Selçuk Bayraktar, ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan Bayraktar KIZILELMA hakkındaki paylaşımında, "Bu sene 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Havacılık tarihimizde 2022'nin yeri ayrı olacak... Yeni yılda, yeni #KIZILELMA'lara varabilmek dileğiyle, herkese #MutluYıllar diliyorum." ifadelerin kullandı.

Paylaşımında ayrıca bir videoya yer veren Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin ilk ve biçok savunma teknolojisinin görüntülerine yer verdi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;

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