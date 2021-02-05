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Savunma

Selçuk Bayraktar duyurdu! Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin SİHA eğitimleri tamamlandı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin SİHA eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.

05 Şubat 2021 Cuma 12:08 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:08
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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin SİHA eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Bayraktar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA eğitimlerinin tamamlamış personelinin sertifikalarının takdim etmek üzere SİHA eğitim merkezimize geçiyoruz. Herkese hayırlı cumalar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk SİHA'ları ile değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini açıklamıştı. Azerbaycan'ın elindeki İHA ve SİHA'ların miktarına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

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