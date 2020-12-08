Selçuk Bayraktar güzel haberi böyle duyurdu: Efsane geri döndü

08 Aralık 2020 Salı 07:39 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 08:06

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA serüveninin ilk göz ağrılarından olan Bayraktar Mini İHA'nın geliştirilmiş özellikleriyle sahalara döndüğünü "Efsane geri döndü" notuyla duyurdu.

"EFSANE GERİ DÖNDÜ"

Bayraktar, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü" şeklindeki esprili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü!"

Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü

Şimdi yazsınlar kral geri döndü... ��



Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.



Efsane Geri Döndü! ��#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���� pic.twitter.com/WOse2nKkT1 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 7, 2020

BAYKAR: BAYRAKTAR MİNİ İHA YENİ ÖZELLİKLERİYLE GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE HİZMET ETMEYE HAZIR

Baykar A.Ş. ise sosyal medya hesabından Bayraktar Mini İHA'nın yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Baykar A.Ş'nin mesajında "Mini İHA'dan insansız savaş uçağına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Milli İHA serüvenimizin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA yeni özellikleriyle güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır!" bilgi notu yer aldı.