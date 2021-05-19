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  • Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! ''AKINCI S-1 testi başarıyla geçti''
Savunma

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! ''AKINCI S-1 testi başarıyla geçti''

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu. Selçuk Bayraktar müjdeli haberi, 'Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.' şeklinde duyurdu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:55
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BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk AKINCI TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bayraktar müjdeli ve gururlu haberi şu ifadelerle paylaştı:

"Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı."

Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.

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