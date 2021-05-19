BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk AKINCI TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bayraktar müjdeli ve gururlu haberi şu ifadelerle paylaştı:
"Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı."
Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.
#19MAYIS ruhuyla...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 19, 2021
Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️���������� pic.twitter.com/tVWqkJSpTu