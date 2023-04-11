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Savunma

Selçuk Bayraktar o anları paylaştı! Bayraktar TB3 için heyecanlandıran gelişme

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 hakkında heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, TSK envanterine giren TCG Anadolu'ya konuşlandırılan Bayraktar TB3 SİHA'nın görüntülerini paylaştı.

11 Nisan 2023 Salı 02:52 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar o anları paylaştı! Bayraktar TB3 için heyecanlandıran gelişme
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine konuşlandırılan Bayraktar TB3 hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin gururu Bayraktar TB3'lerin TCG Anadolu'ya konuşlandırdığı anların görüntülerini paylaştı.

SELÇUK BAYRAKTAR O ANLARI PAYLAŞTI

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasına katıldı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma ve TB3 SİHA'ların, Türkiye'nin en büyük savaş gemisine konuşlandığı anları paylaştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar Kızılelma ve TB3 SİHA'ların, TCG Anadolu'nun uçuş güvertesine konuşlandığı anları paylaştı.

Bayraktar paylaşımında, "Milli ve özgün ürünlerimiz Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun uçuş güvertesinde" ifadelerini kullandı.

TCG ANADOLU HİZMETE GİRDİ

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü ve amiral gemisi TCG Anadolu, hizmete girdi.

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

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