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Savunma

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Toplam uçuş süresi 797 saate ulaştı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti.

4 Kasım 2024 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! Toplam uçuş süresi 797 saate ulaştı
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, Bayraktar TB3'ün yeni görüntülerini paylaştı.

Tam 797 saat uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3 47., 48., 49. test uçuşlarını da başarıyla tamamladı.

ÇOK UZUN MESAFELERDEN KUMANDA EDİLEBİLECEK

TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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