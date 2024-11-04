Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, Bayraktar TB3'ün yeni görüntülerini paylaştı.

Tam 797 saat uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB3 47., 48., 49. test uçuşlarını da başarıyla tamamladı.

#BayraktarTB3 PT-1 87 ve 88'inci, PT-2 47, 48, 49'uncu test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi ve toplam uçuş saatleri 797 saate ulaştı pic.twitter.com/Dif9jecGJh — Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 4, 2024

TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.