İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2021 Pazar / 6 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Selçuk Bayraktar: TB-2 SİHA'lar sınıfına göre dünyanın en iyi robot uçağı
Savunma

Selçuk Bayraktar: TB-2 SİHA'lar sınıfına göre dünyanın en iyi robot uçağı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA'ların kendi sınıfında dünyanın en iyi robot uçağı olduğunu belirtti.

18 Nisan 2021 Pazar 09:28 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 09:36
ABONE OL

Baykar, sosyal medyadan Bayraktar TB2 S/İHA'nın milli ve özgün tasarımıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Baykar'ın yaptığı paylaşımda "Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik... Dünyada rekor %93 yerlilik, Türk Mühendislerinin Özgün Tasarımı, Kritik Tüm Aksam ve Bileşenler Milli, 3 Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi" ifadeleri yer aldı.

TB2'nin tasarım tablosunu "Köklerden Göklere..." notuyla paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 S/İHA Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi" açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.