Selçuk Bayraktar: TB-2 SİHA'lar sınıfına göre dünyanın en iyi robot uçağı

18 Nisan 2021 Pazar 09:28 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 09:36

Baykar, sosyal medyadan Bayraktar TB2 S/İHA'nın milli ve özgün tasarımıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Baykar'ın yaptığı paylaşımda "Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik... Dünyada rekor %93 yerlilik, Türk Mühendislerinin Özgün Tasarımı, Kritik Tüm Aksam ve Bileşenler Milli, 3 Yedekli Uçuş Kontrol ve Seyrüsefer Sistemi" ifadeleri yer aldı.

TB2'nin tasarım tablosunu "Köklerden Göklere..." notuyla paylaşan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 S/İHA Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi" açıklamasında bulundu.