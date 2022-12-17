Selçuk Bayraktar yeni projesini açıkladı: Gözümüzü oraya diktik

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, Bayraktar Kızılelma 14 Aralık'ta pistten teker kesti.

KIZILELMA İLK KEZ UÇTU

TRT Haber muhabiri Ahmet Akgül, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne girdi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile KIZILELMA'yı konuştu:

"KIZILELMA TÜM BİRİKİMİMİZLE, TEKNOLOJİK MÜKTESEBATLA UÇUYOR"

"KIZILELMA aslında bizim bu serüvene başladığımız 20 sene önceden beri getirdiğimiz ve tüm birikimimizle teknolojik müktesebatla uçuyor. Türkiye'nin ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini'yi 2004'te 6 kiloluk bir uçak boyutunda uçurmuştuk. Ufacık bir uçaktı. Sonrasında Bayraktar Malazgirt helikopteri var. Maalesef o bürokrasinin engellemesiyle yok olmuş bir proje. Türkiye'nin ilk robot helikopter projesi. Ufak bir helikopter. Sonrasında 2009'da Bayraktar TB1, TB2'nin bir anlamda teknoloji demosu olan bir platform. Sonrasında Bayraktar TB2 dünya havacılık tarihine damgasını vurmuş, muharebe paradigmalarını değiştirmiş ve Karabağ'da görev almış, İdlib'de görev almış, Türk ordularının dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferi kazanmasına vesile olmuş platform geliştirildi 2014'te. 650 kg'lık bir platformdu."

"ASLA VERDİĞİMİZ SÖZDEN GERİYE DÜŞMEK İSTEMİYORUZ"

"Bayraktar Akıncı 2019'da uçtu. Bundan tam 3 yıl önce ve TSK'nın envanterine de 2021'de girdi. Ondan da yaklaşık 1 sene sonra KIZILELMA ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bütün bu mirasın üzerinde aslında, bütün geliştirdiğimiz projelerde her zaman şunu hedefliyoruz. Asla verdiğimiz sözden geriye düşmek istemiyoruz. 2023'te uçuracağımızı söylemiştik, asıl hedefimiz önce uçurmaktı. Yoğun bir tempoda çalışarak KIZILELMA'yı Cumhuriyetimizin 100. yılından öncesine yetiştirmeyi hedefledik ve Allah'a şükür başarıyla uçuş gerçekleşti."

"5. NESİL SAVAŞ UÇAKLARININ DEVRİNİN BİTTİĞİNİ DÜNYA ANLAYACAK"

"KIZILELMA İHA'ların geleceği. Bir sonraki platform. Artık dünyada üretilen en son insanlı savaş uçaklarının olacağını konuşuyor dünya. Elbette biraz da bu teknolojinin önüne geçmesiyle mümkün. Hava savunma silahlarını, tanklarını, SİHA'ların vurmasıyla dünyada büyük bir paradigma dönüşümü yaşandıysa bu uçakların da geliştirilmesiyle birlikte yavaş yavaş 5. Nesil savaş uçaklarının devrinin bittiğini dünya anlayacak."

"SİHA'LARLA KAZANILAN İLK SAVAŞI TÜRK ORDULARI KAZANDI"

"KIZILELMA insansız savaş uçağı alması hasebiyle büyük bir kuvvet çarpanı olarak karşımıza çıkacak. Teknolojik anlamda bir insanlı savaş uçağının sahip olduğu tüm teknolojilere sahip olabilecek. SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı diye gördü. Kuvvet çarpanı birden yan yana geldiğinde inşallah muharebe tarihinde devrim yapacak. Bunu da bugünden tarihe not olarak düşmek isterim."

"UZAYLA İLGİLİ PROJELERİMİZ VAR"

"KIZILELMA ilk adımımız bizim. Daha yürüyecek çok yolumuz var ama bütün gelecek burada ve bu gelecekte biz de varız diyorum. Türk milletinin yeni bir dünyanın kapılarını açması olarak görüyorum. Tıpkı Ergenekon gibi. Artık bu yeni dünyada biz oyun kurucu olarak varız. Onun ifadesi, hürriyetin ifadesi... Pranga vurulamamış bir medeniyetin iradesinin ifadesi. Bu anlamda bu uçuş çok kıymetliydi. Bayrak olarak bizim yapacağımız en gelişmiş İHA platformu. Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunu gerçekleştirdikten sonra biz artık gözümüzü atmosferin de ötesinde uzaya dikmiş durumdayız. Uzayla alakalı girişimimizi kurduk. İnşallah 5-10-15 sene içinde ülkemizin bu serüvenine ciddi katkılarımız olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda Kızılelma bir başlangıç olsa da KIZILELMA'dan sonra uzayla alakalı projelerimiz var."

"KIZILELMA DÜNYA MUHAREBE TARİHİNDE DEVRİM YAPACAK"

"KIZILELMA kısa pistli gemilere inip kalkabilme kabiliyeti kazandırılacak. O şekilde tasarlanıyor. O kabiliyetiyle birlikte bütün bunlar yan yana koyduğunuzda büyük bir kuvvet çarpanı oluşturuyor. KIZILELMA bu kabiliyetiyle görev aldığında dünya muharebe tarihinde devrim yapacak. Bunu da tarihe not olarak düşmek isterim. Bu kabiliyetin üzerinde çalışıyoruz şu anda ama tabi daha ilk uçuş. Biliyorsunuz bütün bu teknolojiler yoğun azim ve gayretle, büyük motivasyonlarla yapılıyor. Adım adım biz buraya doğru ilerleyeceğiz ve ilerlemeye de devam edeceğiz."