Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı: Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez

5 Mart 2022 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 15:24

BAYKAR'ın Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı.



Paylaşımda, "BayraktarTB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı! Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru yüzde 93 yerlilik, 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli" ifadelerine yer verildi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 'BAYRAKTAR TB2' PAYLAŞIMI

Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2" için yaptığı paylaşımda, "Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti. 'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" ifadelerini kullandı.