Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı: Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez

BAYKAR'ın Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı.
Paylaşımda, "BayraktarTB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı! Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru yüzde 93 yerlilik, 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli" ifadelerine yer verildi.
#BayraktarTB2 ✈️��— BAYKAR (@BaykarTech) March 5, 2022
Sınıfında dünyanın en iyisi!
Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı!
Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik
Dünya rekoru %9️⃣3️⃣ yerlilik
1️⃣9️⃣ ülkeye ihracat
Kritik tüm aksam ve bileşenler milli#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/MxEaihDGhP
Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2" için yaptığı paylaşımda, "Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti. 'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" ifadelerini kullandı.
Babamızın yadigarı— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 5, 2022
Anamızın duası
Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti
"Semalarımda hür ve bağımsız olacağım" diyen Milletimizin onurlu ifadesisin.
Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır..
Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez! https://t.co/UuJeyRcnxf