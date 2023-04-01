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Savunma

Selçuk Bayraktar'dan bir heyecanlandıran paylaşım daha: Yüksek teknolojinin Kızılelma'sı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Bayraktar Kızılelma ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, videolu paylaşımından Bayraktar Kızılelma'nın görüntülerine yer vererek, 'Yüksek teknolojinin KIZILELMA'sı…' ifadelerine yer verdi.

1 Nisan 2023 Cumartesi 23:35 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan bir heyecanlandıran paylaşım daha: Yüksek teknolojinin Kızılelma'sı
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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Bayraktar Kızılelma hakkında dikkat çeken bir video paylaştı. Selçuk Bayraktar paylaşımından, "Yüksek teknolojinin KIZILELMA'sı..." ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN BİR HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM DAHA

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı Kızılelma, geçtiğimiz günlerde Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamlandı.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Kızılelma'nın yolculuğu 2021'de başladı.

14 Kasım 2022 tarihinde üretim hattından çıkan Kızılelma, 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. 23 Ocak 2022 tarihinde ikinci uçuşuyla Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

Son olarak 30 Mart 2022 tarihinde Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla tamamlayan Kızılelma'da 2024 itibariyle seri üretime geçilecek.

BAYKAR'DAN HEYECANLANDIRAN KIZILELMA PAYLAŞIMI

BAYKAR, yerli ve milli imkanlarla tamamen özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Kızılelma'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

BAYKAR tarafından paylaşılan videoda, Kızılelma'nın uçtuğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

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