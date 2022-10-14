Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Önümüzdeki yıl ilk uçuşunu yapacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar milli ve özgün olarak geliştirilen Kızılelma ile ilgili Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Dünyada çok az ülkenin bu alanda çalıştığı belirten Selçuk Bayraktar önümüzdeki yıl Kızılelma'nın uçacağını vurguladı.

SELÇUK BAYRAKTAR: KIZILELMA BİZİM YAKLAŞIK 20 SENEDİR HEDEFİMİZ

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Kızılelma bizim yaklaşık 20 senedir insansız hava araçlarının üzerinde ilk çalışmaya başladığımız günden beri hedefimiz olan bir platformdur. Biliyorsunuz Kızılelma Türk tarihinde Türk İslam tarihinde ve mitolojisinde çok önemli bir kavram. Bir anlamda bizim için ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki böyle ulaştıkça uzaklaşan soyut ve somut hedefleri o anlama geliyor." ifadelerini kullandı.

"KIZILELMA ÖNÜMÜZDEKİ YIL UÇACAK"

Çok az sayıda ülkenin bu alanda çalıştığını belirten Bayraktar, "20 senedir bizim Kızılelma'mız; bu sınıfta bir insansız hava aracını geliştirmekti. Dünyada da çok az sayıda ülke bu alanda çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıl Kızılelma uçacak. gençlerimizde çok daha öteye taşıyacaklar. Bizim hedefimiz, gayretimiz, hayatımızın gayesi sadece bu." ifadelerini kullandı.