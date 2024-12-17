Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran sözler: Çalışmalarımıza devam ediyoruz

Gazilerle görüntülü konuşan Selçuk Bayraktar, "Sizlerin örnekliği bizlere ilham kaynaklığı oluyor. Ekibim adına bu ülkenin mühendis evladı olarak hepinize şükran ve minnet duygularımı iletiyorum. Bizler de teknoloji alanında ülkemizin bağımsızlığı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Kızılelma'da hem de yeni platformlarımızda Bayraktar TB3'te hatta atmosferin ötesinde uzayda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi'nin seferberliğini üstlenen TEKNOFEST'i hem Kıbrıs hem İstanbul'da düzenleyeceğiz" dedi.

"1974 YILINDA O ZAMANIN ŞARTLARINDA GELİŞMİŞ DEVLETLERİN HURDA SİLAHLARI İLE SAVAŞTIK"

Selçuk Bayraktar ile görüntülü konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ise "Sizinle gurur duyuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmış olduğunuz silahları her yerde anlatıyorum. 1974 yılında o zamanın şartlarında gelişmiş devletlerin hurda silahları ile savaştık. Sizler TSK'nın yüzünü ağarttınız" diye konuştu.