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Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Seni Allah'a ısmarladık...

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma'ya ait yeni görüntüleri paylaştı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 00:49 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Seni Allah'a ısmarladık...
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Selçuk Bayraktar, Kızılelma'ya ait görüntüler, "Koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin... Yürüyüp eve dönüp sükûn bulacaksın...Ve yine koşup dört nala, uçacaksın gökleri yırtarcasına...Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...Seni Allah'a ısmarladık KIZILELMA..." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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