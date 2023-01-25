Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Seni Allah'a ısmarladık...

Selçuk Bayraktar, Kızılelma'ya ait görüntüler, "Koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin... Yürüyüp eve dönüp sükûn bulacaksın...Ve yine koşup dört nala, uçacaksın gökleri yırtarcasına...Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...Seni Allah'a ısmarladık KIZILELMA..." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin...



Yürüyüp eve dönüp sükûn bulacaksın...



Ve yine koşup dört nala, uçacaksın gökleri yırtarcasına...



Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...



Seni Allah'a ısmarladık #KIZILELMA...



✈️���� pic.twitter.com/KI4iCX206S