Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Seni Allah'a ısmarladık...

Selçuk Bayraktar, Kızılelma'ya ait görüntüler, "Koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin... Yürüyüp eve dönüp sükûn bulacaksın...Ve yine koşup dört nala, uçacaksın gökleri yırtarcasına...Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...Seni Allah'a ısmarladık KIZILELMA..." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Koşacaksın, uçacaksın, enginlerden süzülüp ineceksin...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 24, 2023
Yürüyüp eve dönüp sükûn bulacaksın...
Ve yine koşup dört nala, uçacaksın gökleri yırtarcasına...
Seni; yerin, denizin, göğün Hakimi'ne ısmarladık...
Seni Allah'a ısmarladık #KIZILELMA...
✈️���� pic.twitter.com/KI4iCX206S