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  • Selçuk Bayraktar'dan sürpriz paylaşım: Geliyor, takipte kalın
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Selçuk Bayraktar'dan sürpriz paylaşım: Geliyor, takipte kalın

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:23
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Bayraktar, Twitter hesabından MİUS'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.

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