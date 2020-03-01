01 Mart 2020 Pazar11:40 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 12:07

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin İdlib'de 'dünya savaş tarihinin ilk filo SİHA hava harekatını' gerçekleştirdiğini söyledi. Bu harekatın dünya savaş literatürüne geçeceğini kaydeden Acun, "Bunun örneği yok. Savaş literatürüne Türkiye'nin kazandırdığı yeni bir muharebe tekniği" dedi. Acun, Türkiye'nin son 48 saatte Suriye sahasındaki harekat tarzını güncelleyip rejime karşı tırmandırma (eskalasyon) üstünlüğünü ele geçirdiğini vurguladı.

İLK KEZ BÖYLE VURULDU

TSK'nın gece boyu SİHA ve koordineli topçu harekatı ile rejime ağır kayıplar verdirdiğini ifade eden Acun, "Sahada anlık istihbarat var. TSK, MİT ve muhalifler arasında eşgüdüm söz konusu. Esad rejimi 8-9 yıllık Suriye savaşı boyunca hiç bir zaman bu kadar etkili vurulmadı, bu kadar büyük kayıp vermedi. Türkiye, Suriye halkı için sadece birkaç günde tüm dünyanın 9 yıl boyunca yaptığından çok daha fazlasını yaptı" ifadesini kullandı. TSK'nın bu harekatıyla Esad rejiminin artık eskisi gibi masum sivillere varil bombası atamayacağını ifade eden Acun, şöyle konuştu: "Türkiye önce sivillere varil bombası atan helikopterleri düşürdü, ardından bunları üreten tesisi yok etti" dedi.

ELEKTRONİK HARP UYGULAMASI

İdlib hava sahasında aktif elektronik harp uygulaması olduğuna da vurgu yapan Acun, "Elektronik harp destekli SİHA harekatı ile rejime ait 300'e yakın zırhlı imha edildi, Kuveyris Hava Üssü, kimyasal üretim tesisi, askeri fabrikalar vuruldu. TSK'nın Türkiye'ye yönelik hava savunma tehditleri de bertaraf edildi. Rus menşeli Pantsir gibi sistemlerin doğrudan SİHA'larca imha edilmesi de bu kabiliyetimizi gösteriyor" diye konuştu.

ABD'DE GENİŞ YANKI BULDU

Türkiye'nin ABD eski Başkanı Barack Obama yönetiminin yapamadığı bir şeyi yaptığını ifade eden Can Acun, bu harekatın ABD'de de yankı bulduğunu belirterek, "Başarılı SİHA saldırıları sonrası Amerikalı uzmanlar Esad rejiminin 'çok güçlü hava savunma sistemi' olmasını gerekçe gösterip Suriye'ye müdahale edilemediğini iddia eden eski Başkan Obama yönetimini hedef almış durumdalar" diye konuştu.

AYNI ANDA 3 CEPHEDEYİZ

Can Acun, "TSK ve MİT, Suriye, Irak ve Libya'da aynı anda askeri-istihbari harekat düzenleyebiliyor. Irak'taki terör unsurları da fırsattan istifade mobilize olmaya başlamıştı. Sonuç onlar için de hüsran oldu" dedi.