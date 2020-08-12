Silahlar 'kontrol'den çıktı! Lavrov: Nükleer silah kullanımına açık kapı bırakılıyor

star.com.tr 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:49 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:49

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Argumenty i Fakty gazetesine verdiği röportajda, nükleer savaşın kabul edilemezliği ilkesini bir kez daha teyit etmek için diğer nükleer güçlerle birlikte çalıştığını söyledi.



Küresel güvenlik ve stratejik istikrar alanındaki durumun hızla kötüye gittiğini söyleyen Lavrov, "Stratejik silahların kontrol mekanizmaları yok ediliyor. Bazı devletlerin askeri doktrinleri, nükleer silah kullanımı olasılığına açık kapı bırakıyor" dedi.

Lavrov'a göre, nükleer bir çatışmanın kabul edilemezliğinin herkes için aşikar olduğu bir durumda, nükleer güçler arasındaki ilişkilerde ve genel olarak uluslararası ilişkilerde bu ilkeyi bir kez daha teyit etmek gerekiyor.

Lavrov, "Diğer nükleer devletlerle yakın teması sürdürüyoruz, bu temel ilkeyi yeniden teyit etmek için çalışıyoruz." dedi.

HEM DİPLOMASİ, HEM GÖZDAĞI

Lavrov, Rusya'nın nükleer güç kullanımına karşı olduğunu ileri sürerken, geçtiğimiz günlerde Rusya Genelkurmay üyesi üst düzey subaylar Andrey Sterlin ve Alexander Khryapin, Rusya'ya yönelik herhangi bir füze saldırısına, nükleer bombayla karşılık verilebileceğini açıkladı.

Ayrıca Rusya'nın, ABD ile girdiği nükleer silah yarışında, 7 bin nükleer bombaya sahip olduğu belirtiliyor.

LAVROV'IN İŞARET ETTİĞİ SİLAH KONTROL MEKANİZMALARI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, ABD'nin Rusya'ya yönelik 'anlaşmayı ihlal ediyorlar' gerekçesiyle sona erdi.

2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurdu.

6 aylık sürenin dolmasıyla 2 Ağustos 2019 tarihinde INF anlaşması resmen sona erdi.

Anlaşma, kara tabanlı ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer kapasiteli balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

INF'in sona ermesinden sonra gözler iki süper güç arasındaki silahları dizginleyen bir diğer anlaşma 'New START'a çevrildi.

Son imzalanan START anlaşması 2021 yılı başında sona eriyor. ABD şu ana kadar anlaşmanın süresinin uzatılması konusuna, tamamen sırtını döndü...

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