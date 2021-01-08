Şili Donanması, H125 helikopter siparişinin ilkini teslim aldı

star.com.tr 08 Ocak 2021 Cuma 22:58 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 22:58

Şili Donanması, Airbus Helicopters ile 2019 yılında imzalanan beş birimli sözleşmenin ilki olan H125 hafif genel maksat helikopterinin ilkini aldı.



Şili Donanması'nın "Gaviota Projesi" kapsamında satın aldığı yeni helikopterler, 1970'lerden beri hizmette olan Bell 206 Jet Ranger (UH-57) platformlarının yerini alacağı bildirildi.

Denizcilik Bölgesi ve Ticaret Donanması Genel Müdürü Koramiral Ignacio Mardones, " Bugün, bu helikopterler alındığı için Donanma adına çok önemli bir gün" şeklinde konuştu.

İki adet platformun 2021'de ve sonuncusunun da 2022'de Şili Donanması'na teslim edilmesi bekleniyor.

Hafif genel maksat helikopteri olan H125'ler, alternatifleri arasında arama ve kurtarma, tıbbi tahliye, deniz polisi, yolcu taşımacılığı, lojistik destek dahil olmak üzere Şili Donanması görevlerinin en geniş yelpazesini kolaylaştıracak şekilde donatılmıştır.

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