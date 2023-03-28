Şimdilik 40 adet üretilecek! İsmail Demir duyurdu: Sipariş yağacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV canlı yayınında savunma sanayii projelerindeki son durumu anlattı.

Demir'in konuşmasından satır başları şöyle:

Hürjet ilk testi tamamladı. Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Üzerini silahlandırabileceğiz ve ileri safhalarda eğitim uçağının ötesine geçebilecek. Türkiye'de ilk insanlı jet uçağı tecrübemiz Hürjet ile oldu. Gökyüzü için gün sayıyoruz, önümüzdeki ayı bekleyelim.

İlk etapta 40 adet HÜRJET üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca, çok sayıda sipariş bekliyoruz

AFETLERDE SAVUNMA SANAYİİ DESTEĞİ

İHA'larımız havadaydı, havadan baz istasyonu devreye girdi.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞINDA SON DURUM

Tünelin ucundaki ışığı görünce daha fazla gaza basıyoruz."

"KIZILELMA" PROJESİ NE AŞAMADA?

Kızılelma ilk jet motorlu İHA'mız. Orada da iyi bir gidişimiz var. Tatlı bir sürpriz yaptı. 2022 sonunda uçuşu görebildik. Test uçuşları yapmaya devam edecek.

YERLİ TANK PROJESİ "ALTAY"

Süreç içinde Altay'a yeni kabiliyetler eklendi.

SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARACI MARLİN

Kuzgun mühimmatını attı. Başarılı bir atış oldu. Çok sayıda insansız deniz aracımız var. NATO tatbikatına da katıldı."