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Savunma

Şimdilik 40 adet üretilecek! İsmail Demir duyurdu: Sipariş yağacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'İlk etapta 40 adet HÜRJET üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca, çok sayıda sipariş bekliyoruz' dedi.

28 Mart 2023 Salı 12:24 - Güncelleme:
Şimdilik 40 adet üretilecek! İsmail Demir duyurdu: Sipariş yağacak
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV canlı yayınında savunma sanayii projelerindeki son durumu anlattı.

Demir'in konuşmasından satır başları şöyle:

Hürjet ilk testi tamamladı. Türkiye'nin ilk jet insanlı uçağı olacak. Üzerini silahlandırabileceğiz ve ileri safhalarda eğitim uçağının ötesine geçebilecek. Türkiye'de ilk insanlı jet uçağı tecrübemiz Hürjet ile oldu. Gökyüzü için gün sayıyoruz, önümüzdeki ayı bekleyelim.

İlk etapta 40 adet HÜRJET üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca, çok sayıda sipariş bekliyoruz

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