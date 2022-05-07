Sınırsız silah gönderme yetkisi için dikkat çeken tarih! Resmen mesaj verdiler

ABD'deki yeni bir mevzuat, Washington'un Ukrayna'ya sınırsız askeri teçhizat göndermesini kolaylaştıracak

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Cuma günü Greater Cincinnati bölgesindeki üretim liderleriyle görüşmez üzere Cincinnati/Northern Kentucky Uluslararası Havalimanı'na giden Air Force One'da (ABD başkanlık uçağı) mevzuata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Psaki, "Başkan, 2022 Ukrayna Demokrasi Savunma, Ödünç Verme Yasasını imzalayacak. Biden, Cuma öğleden sonra Greater Cincinnati bölgesindeki üretim liderleriyle buluşacak.

SINIRSIZ SİLAH YETKİSİ VE ANLAMLI TARİH

Daha önce İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklere yardım etmek için kullanılan 'Ödünç Verme Yasası' geçen hafta ABD Kongresi tarafından yeniden desteklenerek hayata geçirildi.

Mevzuat, ABD'nin Kiev'e sınırsız silah ihraç etmesinin önündeki tüm engelleri kaldırıyor.

Öte yandan yetkilendirme, Rusya'nın 'Nazi Almanyası'nın yenilgisini' her yıl kutladığı 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda gerçekleşecek.

RUSYA RAHATSIZ

Rus medyasında yer alan bazı haberlerde, 'Bu yetkilendirme ve tarihi, Moskova'nın kaşlarını daha fazla çatacak' ifadelerine yer verildi.

Moskova, ABD ve NATO müttefiklerini Ukrayna'ya silah göndermelerini defalarca kınadı ve silah akışının sadece çatışmayı uzatacağını savundu. Kremlin ayrıca Batı silahlarının Ukrayna topraklarına girdikten sonra meşru bir hedef olarak kabul edildiğini söyledi.

Rusya'nın askeri operasyonunu 24 Şubat'ta başlatmasından bu yana Washington, Kiev'e yaklaşık 15 milyar dolarlık askeri yardım sözü verdi. Biden Kongre'yi, 20 milyar doları Kiev'e askeri destek sağlamaya yönlendirecek 33 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketini geçirmeye çağırdı.