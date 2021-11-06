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Savunma

SİPER'den büyük başarı! Alkışlarla izlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi SİPER'le ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

star.com.tr6 Kasım 2021 Cumartesi 12:13 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:13
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Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi SİPER'in bir testi başarıyla gerçekleştirildi.

Demir, Twitter hesabından şöyle yazdı:

Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık.

2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz.

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