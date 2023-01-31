İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2023 Salı / 8 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,804
  • EURO
    20,4087
  • ALTIN
    1157.01
  • BIST100
    5096.29
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Sıralama açıklandı! TSK dünyanın en güçlü 11'inci ordusu
Savunma

Sıralama açıklandı! TSK dünyanın en güçlü 11'inci ordusu

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları listesinde iki sıra birden yükseldi. ABD merkezli Global Firepower'ın yaptığı araştırmayla, 2023'ün en güçlü orduları listesi belli oldu. İlk 3 sırada ABD, Rusya ve Çin yer alırken, Türkiye de 11. sıraya çıktı.

31 Ocak 2023 Salı 09:11 - Güncelleme:
Sıralama açıklandı! TSK dünyanın en güçlü 11'inci ordusu
ABONE OL

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellenmeye devam ediyor. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2023 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu.

Firma yapılan araştırma sonucunda, ortaya çıkan dünyanın en güçlü 145 ordusu listesinde; ülkelerin askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konum gibi birçok özelliğini esas alıyor.

Türkiye ise geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselmiş durumda. Araştırmaya göre, Türkiye 2022 yılında 13'üncü sırada yer alırken, bu yıl 2 sıra atlayarak 11'inciliğe yükseldi.

Listede ilk 10'da ise sırayla; ABD, Rusya, Çin, Hindistan, İngiltere, Güney Kore, Pakistan, Japonya, Fransa ve İtalya orduları bulunuyor.

  • Türk ordusu
  • Global Firepower

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.