Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellenmeye devam ediyor. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2023 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu.

Firma yapılan araştırma sonucunda, ortaya çıkan dünyanın en güçlü 145 ordusu listesinde; ülkelerin askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konum gibi birçok özelliğini esas alıyor.

Türkiye ise geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselmiş durumda. Araştırmaya göre, Türkiye 2022 yılında 13'üncü sırada yer alırken, bu yıl 2 sıra atlayarak 11'inciliğe yükseldi.

Listede ilk 10'da ise sırayla; ABD, Rusya, Çin, Hindistan, İngiltere, Güney Kore, Pakistan, Japonya, Fransa ve İtalya orduları bulunuyor.