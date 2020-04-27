Soğuk Savaşı geçtiler! Almanya çift haneyi gördü

star.com.tr 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:24 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:26

Trump yönetimi, Berlin'e askeri harcamalarını artırması için defalarca baskı yaptı. Ülkelerin NATO'nun GSYİH harcama yönergelerinin yüzde 2'sini karşılamıyorsa, askerleri ülke dışına çıkarmak ve Polonya'ya yerleştirmekle tehdit etti.



Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yeni rakamlara göre, Almanya'nın savunma harcamaları 2018-2019 yılları arasında yüzde 10'luk bir artış gösterdi. SIPRI, böylelikle ülkenin askeri bütçesi diğer büyük güçlerinkinden daha hızlı yükseldiğini ileri sürüyor.

Düşünce kuruluşunun rakamlarına göre, Berlin'in 2019'da 49,3 milyar dolara eşdeğer olan savunma anlaşmaları ile, toplam askeri harcamalarla dünyanın en büyük 15 ülkesinden daha hızlı büyüdü.

Harcama artışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifakın Galler'deki 2014 zirvesinde, 'GSYİH'ye göre askeri harcama hedefinin yüzde 2'sini karşılamaması' nedeniyle Almanya ve diğer Avrupalı NATO üyelerini uyarmasının sonucunda gerçekleşti.

Washington, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, ittifakı destekleyecek savunma anlaşmaları yapmadığı için defalarca hedef gösterdi.

Almanya, 2020'de savunma için yaklaşık 45 milyar avro (yaklaşık 50 milyar dolar) taahhüt etmiş ve 2018'deki savunma GSYİH'sının yüzde 1,23'ünden bu yıl yüzde 1,38'e çıkmıştır. Merkel, Berlin'in savunma harcamalarını 2023 yılına kadar GSYİH'nın yüzde 1,5'ine ve 2031'e kadar yüzde 2'ye çıkaracağını söylemişti.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ KARANLIĞI

SIPRI, bir bütün olarak ele alındığında, küresel savunma harcamalarının 2019'da 1.917 trilyon doları aştığını ve 1988'den bu yana gerçek anlamda en büyük yıllık toplam harcama olduğunu söylüyor. NATO'nun bu rakamın yarısını oluşturduğu ve Batı ittifakının 2019'da 1.035 trilyon dolar harcadığı ve 2020'de daha da fazla harcama yapacağı belirtiliyor.

Bu arada Rusya'nın 2019 yılında orduya 65.1 milyar dolar harcadığı tahmin edilirken, Çin aynı dönemde 261 milyar dolar harcadı.

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