Balkan ülkesi Bulgaristan'ın, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın almak için Washington ile temaslara başladığı iddiası savunma çevrelerinde konuşuluyor. İddialara göre Sofia yönetimi, ABD ile görüşmeler yaparak yaklaşık 10 adet F-35 savaş uçağı tedarik etme planlarını değerlendirmeye aldı. Bu iddia, resmi bir açıklama veya iki ülke tarafından doğrulanmış bir anlaşma metniyle henüz teyit edilmedi.10 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN KRİTİK ADIM
İddialar, Bulgaristan'ın mevcut hava kuvveti kapasitesini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak beşinci nesil teknolojiye sahip F-35 savaş uçağını gündeme taşıdığı yönünde.
Ancak şu aşamada Sofia yönetimi veya ABD Savunma Bakanlığı tarafından 10 adet F-35 alımı için resmî görüşmelere başlandığı yönünde açıklama yapılmadı.
Bulgaristan'ın askeri modernizasyon çalışmaları, öncelikle ABD'den alınan F-16 Block 70 / Viper tipi savaş uçakları üzerinden devam ediyor. Daha önce ülke, kara ve hava savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD ile F-16 alımı konusunda anlaşmalar imzalamış ve bu uçakların teslimatını sürdürüyordu.
Son zamanlarda ABD/İsrail'in İran'a saldırıları ülkeleri teyakkuza geçirdi. Bulgaristan hükümeti F-16 envanterini iptal edip yerine F-35 savaş uçağı almak istiyor.
Ülkenin gelecekte hava gücünü daha da ileri taşımayı düşündüğü, alternatif platformlar ve potansiyel tedarik seçenekleri üzerine değerlendirmeler yaptığı uzman çevrelerde dile getiriliyor.