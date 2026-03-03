Balkan ülkesi Bulgaristan'ın, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın almak için Washington ile temaslara başladığı iddiası savunma çevrelerinde konuşuluyor. İddialara göre Sofia yönetimi, ABD ile görüşmeler yaparak yaklaşık 10 adet F-35 savaş uçağı tedarik etme planlarını değerlendirmeye aldı. Bu iddia, resmi bir açıklama veya iki ülke tarafından doğrulanmış bir anlaşma metniyle henüz teyit edilmedi.

İddialar, Bulgaristan'ın mevcut hava kuvveti kapasitesini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak beşinci nesil teknolojiye sahip F-35 savaş uçağını gündeme taşıdığı yönünde.

Ancak şu aşamada Sofia yönetimi veya ABD Savunma Bakanlığı tarafından 10 adet F-35 alımı için resmî görüşmelere başlandığı yönünde açıklama yapılmadı.

Bulgaristan'ın askeri modernizasyon çalışmaları, öncelikle ABD'den alınan F-16 Block 70 / Viper tipi savaş uçakları üzerinden devam ediyor. Daha önce ülke, kara ve hava savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD ile F-16 alımı konusunda anlaşmalar imzalamış ve bu uçakların teslimatını sürdürüyordu.

Son zamanlarda ABD/İsrail'in İran'a saldırıları ülkeleri teyakkuza geçirdi. Bulgaristan hükümeti F-16 envanterini iptal edip yerine F-35 savaş uçağı almak istiyor.

Ülkenin gelecekte hava gücünü daha da ileri taşımayı düşündüğü, alternatif platformlar ve potansiyel tedarik seçenekleri üzerine değerlendirmeler yaptığı uzman çevrelerde dile getiriliyor.