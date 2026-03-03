İSTANBUL 11°C / 4°C
  Sonunda pazarlıklar sonuç verdi! F-16'lar gidiyor, F-35 savaş uçakları geliyor
Savunma

Sonunda pazarlıklar sonuç verdi! F-16'lar gidiyor, F-35 savaş uçakları geliyor

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası ülkelerden son dakika F-35 savaş uçağı hamlesi gelmeye devam ediyor. F-16 savaş uçağı tedariki eden ülke saldırılardan sonra envanterini daha da güçlendirerek F-35 savaş uçağına çevirmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...

MUSTAFA FURAT3 Mart 2026 Salı 16:27
Sonunda pazarlıklar sonuç verdi! F-16'lar gidiyor, F-35 savaş uçakları geliyor
Balkan ülkesi Bulgaristan'ın, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın almak için Washington ile temaslara başladığı iddiası savunma çevrelerinde konuşuluyor. İddialara göre Sofia yönetimi, ABD ile görüşmeler yaparak yaklaşık 10 adet F-35 savaş uçağı tedarik etme planlarını değerlendirmeye aldı. Bu iddia, resmi bir açıklama veya iki ülke tarafından doğrulanmış bir anlaşma metniyle henüz teyit edilmedi.

10 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN KRİTİK ADIM

İddialar, Bulgaristan'ın mevcut hava kuvveti kapasitesini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak beşinci nesil teknolojiye sahip F-35 savaş uçağını gündeme taşıdığı yönünde.

10 adet Su-57 havalimanına geldi

Ancak şu aşamada Sofia yönetimi veya ABD Savunma Bakanlığı tarafından 10 adet F-35 alımı için resmî görüşmelere başlandığı yönünde açıklama yapılmadı.

Bulgaristan'ın askeri modernizasyon çalışmaları, öncelikle ABD'den alınan F-16 Block 70 / Viper tipi savaş uçakları üzerinden devam ediyor. Daha önce ülke, kara ve hava savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD ile F-16 alımı konusunda anlaşmalar imzalamış ve bu uçakların teslimatını sürdürüyordu.

Son zamanlarda ABD/İsrail'in İran'a saldırıları ülkeleri teyakkuza geçirdi. Bulgaristan hükümeti F-16 envanterini iptal edip yerine F-35 savaş uçağı almak istiyor.

Ülkenin gelecekte hava gücünü daha da ileri taşımayı düşündüğü, alternatif platformlar ve potansiyel tedarik seçenekleri üzerine değerlendirmeler yaptığı uzman çevrelerde dile getiriliyor.

  • F-35
  • F-16
  • Savaş Uçağı

