Sovyet kaynakları bitmek üzere! 8 adet F-16 siparişi verdiler

Bulgaristan, mevcut F-16 Blok 70'e ilave 8 adet daha F-16 siparişi verdi. Satın alımı için Bulgaristan Bakanlar Kurulu'ndan onay alındı.



SOVYET KAYNAKLARI BİTMEK ÜZERE! 8 ADET F-16 SİPARİŞİ VERDİLER

Savunma Bakan Vekili Dimitar Stoyanov, 8 adet F-16 Blok 70 savaş uçağın 2027'de gelmesinin beklendiğini bildirdi. 8 adet F-16'nın Bulgaristan'a toplam 1 milyar 296 milyon dolara mal olacağı ifade edildi.

Putin'in Rusya'da ilan ettiği kısmi seferberliğin Bulgaristan için bir risk taşımadığını belirten Stoyanov, şu anda Bulgaristan'daki NATO birliğini artırmaya gerek olmadığını açıkladı.



30 yıldan fazla bir süredir Bulgar ordusunun modernizasyonu konusunda gerekli adımların atılmadığını vurgulayan Stoyanov, çeşitli projeler için bütçe ayrıldığını duyurdu.



Sovyet dönemine ait MiG-29'ları kullanan Bulgaristan'ın mühimmat kaynakları 2023'ün ortasında sona eriyor. MiG-29 motorlarının alımı ve onarımı için Polonya ile müzakereler yürüten Bulgaristan, ilk F-16 savaş uçakları gelene şimdiden ABD, Fransa, Hollanda, İsveç ve İsrail'den devriye uçuşları yapması için talepte bulundu.