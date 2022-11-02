Sovyet silahlarının dolu olduğu bölgede artık Bayraktar TB2'ler yer alıyor!

Orta Doğu basını, yayınladığı analiz yazısıyla Bayraktar TB2 ve İran'ın Shahed-136 kamikaze İHA'ların bölgedeki etkisini ele aldı.



Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'da direnişin sembolü haline geldiği belirtilirken Rusya'nın kamikaze İHA'larıyla Ukrayna'da askeri ve sivil hedefleri vurduğu kaydedildi.



Uzmanlar, modern savaşta yerini alan İHA'larla İran ve Türkiye'nin gelecekteki çatışmalarda önemli oyuncular olmaya hazır göründüğünü vurguladı. Bölgesel Çalışmalar Merkezi (RSC) Direktörü Richard Giragosian ise askeri gücün Batı'dan uzaklaştığını ifade etti.

Orta Doğu'nun yıllardır Katyuşa roketatarlarından AK47'lere, M16 tüfeklerine ve FIM-92 Stinger karadan havaya füzelere kadar eski Sovyet ülkelerinde ve ABD'de üretilen silahlarla dolu olduğuna şimdi ise bölgede yeni silah üreticilerin ortaya çıktığına dikkat çekildi.

ABD, Çin ve Rusya'nın küresel silah tedariğinde baskın güç olmaya devam ettiği ancak Türkiye ve İran'ın düşman hatların arkasında büyük hasara yol açan insansız hava araçlarıyla kendilerini kanıtladığı vurgulandı.

Bayraktar TB2'lerin Libya, Suriye, Irak ve Ermenistan'da, Shahed-136'ların ise Suriye, Irak ve Yemen'de Husiler tarafından kullanıldığı belirtildi.

Shahed-136 ve Bayraktar TB2 hakkında Orta Doğu basınına konuşan Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin emekli generali Mamoun Abu Nowar, İHA'ların Ukrayna'daki savaşta temel bir araç haline geldiğini ve savaş taktiklerini değiştirdiğini söyledi.

Nowar, "Bu insansız hava araçlarına artık sadece keşif ve gözetleme için savaşta ikincil bir silah olarak bakamayız. Yapması ucuz ama vurması maliyetli. Örneğin, İran'ın Shahed-136 insansız hava aracının yapımı 20 bin ila 30 bin dolar arasında, ancak onu vuran füzenin maliyeti 300 bin dolar civarında. Bir TB2'nin maliyeti, nasıl donatıldığına bağlı olarak 1 milyon ile 5,5 milyon dolar arasında değişiyor. Balistik füzeleri ve savaş uçaklarını hedef almak için inşa edilen hava savunma sistemleri de gökten insansız hava araçları seçmekte zorlanıyor" dedi.

ABD, İsrail ve Almanya'nın şu anda insansız hava araçlarını hedeflemek için mikrodalga ve güç tüketimine dayanan lazer silah sistemlerini test ettiği vurgulanan analiz yazısında, "Filistin yapımı roketleri düşürmek için şu anda Demir Kubbe sisteminden füze başına 50 bin dolar harcayan İsrail, maliyeti 300-800 dolar arasında değişen bir silah geliştiriyor" ifadeleri yer aldı.