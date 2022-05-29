Sovyet yapımı silahlar gönderebiliyorlardı! Bayraktar TB2 için hedefi tutturdular

Litvanya'da, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) alınması için düzenlenen bağış kampanyasında hedef tutar 5 milyon euro 3,5 gün içinde toplandı.

Reuters'in haberine göre, Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Laisves TV'ye verdiği demeçte, "Yeni ve beklenmedik bağış kampanyaları insanları yeniden ateşledi" dedi.

Litvanya televizyonu Laisves TV öncülüğünde başlatılan ve Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından da desteklenen kampanyada hedef 3 haftada 5 milyon euro toplamaktı.

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Türkiye'den SİHA satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor.

Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 SİHA satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş, bu siparişler mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti. Bayraktar TB2'nin fiyatı 5 milyon euro.

Ukrayna'nın Litvanya Büyükelçisi Beshta Petro, "İlk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya" diye konuştu.

Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar.

Savaşın başında Litvanya vatandaşları tarafından Ukrayna'ya destek amacıyla 330.000 avro toplandı ve bu parayla Estonya İHA'ları Ukrayna'ya teslim edildi. Topçu ateşi için kullanılan bu insansız hava araçlarına Magyla 1 ve Magyla 2 adı verildi. Magyla adı Litvanya mitolojisinde ölüm tanrıçasına verilen isimdir.

