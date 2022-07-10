İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2022 Pazar / 11 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • SSB Başkanı Demir 'bayram hediyesi' diyerek duyurdu: GÖKDOĞAN görülmeyeni de vuracak!
Savunma

SSB Başkanı Demir 'bayram hediyesi' diyerek duyurdu: GÖKDOĞAN görülmeyeni de vuracak!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'bayram hediyesi' diyerek GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzesi, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdiğini müjdeledi. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzeleri bu yıl TSK envanterine girecek.

10 Temmuz 2022 Pazar 15:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKTUĞ Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

GÖKTUĞ Projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerimizi bu yıl TSK'ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.