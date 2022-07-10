SSB Başkanı Demir 'bayram hediyesi' diyerek duyurdu: GÖKDOĞAN görülmeyeni de vuracak!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKTUĞ Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

GÖKTUĞ Projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerimizi bu yıl TSK'ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.