SSB Başkanı Demir duyurdu: Bir teslimat daha gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 Atak Faz-2 helikopterin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.
Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Mehmetçiğimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak @jandarma'ya T129 #ATAK Helikopteri teslim ettik.
Kahraman Mehmetçiğimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 10, 2021
✅ Son olarak @jandarma'ya T129 #ATAK Helikopteri teslim ettik. ������
➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/oAlGg7IBej