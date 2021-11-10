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Savunma

SSB Başkanı Demir duyurdu: Bir teslimat daha gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen T129 ATAK helikopterin jandarmaya teslim edildiğini bildirdi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 19:54 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:59
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 Atak Faz-2 helikopterin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.

Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Mehmetçiğimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak @jandarma'ya T129 #ATAK Helikopteri teslim ettik.

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